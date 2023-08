Un mese abbondante di propaganda, la voglia di raccontare una Juventus nuova, diversa, la miopia di non capire quanto fosse stata fortunata e figlia anche del caso la rotonda vittoria di Udine e al debutto allo Stadiumche ha molto da reclamare e recriminare, per un rigore solare che, già sullo 0-1, oltre la metà delEsiste una squadra che era già forte lo scorso anno, parliamo di Italia sia chiaro, terza sul campo giocando più male che bene, a volte malissimo, e col peso psicologico di quel che accadeva fuori dal campo.Cambiaso è una ventata di aria fresca, ottima benzina tricolore per la propaganda, ma Kostic è più forte.ma allora la Juventus deve uscire dall’ibrido che è oggi e tornare a giocare in contropiede. Vlahovic è forte e segna e probabilmente stavolta è stato il più bravo di tutti, ma ad Allegri sarebbe servito Lukaku.La lezione è servita. Qui invece aspetta, forse anche curioso di capire dal vivo quanto fosse cambiata la Juventus. Che prova a manovrare e verticalizzare,C’è un po’ più di pressione alta, ma non è continua e soprattutto non è quasi mai di squadra,ispirato dal centravanti-play Zirkzee e dagli esterni Orsolini (a sinistra, su Weah) e Ndoye (a destra, su Cambiaso). Perin prima para su quest’ultimo, poi deve arrendersi a Ferguson (ottimo Zirkzee, pasticcioni Bremer e Alex Sandro, in ritardo Cambiaso), che poco dopo spreca un’altra palla gol. Insomma, In questo frangente la Juventus è in balia del Bologna.quando la Juventus sembra stimolata dall’inatteso risultato e dai fischi dei tifosi.L’intervento di Illing jr su Ndoye oltre la metà del secondo tempo (26’) sembra da rigore netto (ed espulsione) non solo a Thiago Motta (ammonito per proteste, espulso un suo collaboratore) ma l’arbitro Di Bello e nemmeno il Var Forneau la pensano in modo differente.la speranza non confessata è che vedendolo in campo, da qui al 7 settembre arrivi una proposta dall’Arabia. Illing jr invece è decisivo nel pescare la testa di Vlahovic a centro area: grande elevazione e gol del pareggio, quando in teoria (35’ st) ci sarebbero ancora tempo e spazio per vincere la partita. L’assalto finale è generoso ma confuso e mai pericoloso.@GianniVisnadi