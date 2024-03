Il Bologna è favorito per la Champions: il quarto posto a quota 2.00

Sei vittorie di fila valgono il ruolo di favorita per un posto nella prossima Champions League: il Bologna grazie anche al successo nello scontro diretto contro l’Atalanta si è portato a + 4 dal quinto posto (che potrebbe comunque valere l’accesso alla prossima Champions) occupato ora dalla Roma e sulla lavagna scommesse è davanti alle concorrenti per la Top 4 a fine campionato. L’ipotesi che la squadra di Thiago Motta difenda la posizione attuale sino al termine del campionato vale quota 2.00 ed era impensabile ad inizio stagione anche se c’è ancora da lottare. La nuova Roma di De Rossi e l’Atalanta sono vicine e si giocano a 3.00, con il Napoli (8 punti da recuperare) che spera ancora ma a quota 8.00. Cominciano a perdere fiducia invece Fiorentina e Lazio. I viola hanno accumulato 9 punti di ritardo e la rimonta della squadra di Italiano è proposta a 15, mentre i biancocelesti dopo il secondo posto della passata stagione sono ora noni, con ben 11 punti da recuperare: a Sarri serve un’impresa proposta a 20 volte la posta. Il Bologna è dunque davanti, ma già sabato ci sarà un esame molto duro: al Dall’Ara arriva l’Inter capolista, favorita nelle quote 1X2. In caso di successo Zirkzee e compagni manderebbero un messaggio chiaro, ma i 3 punti sono proposti su Betaland a 3.55. A 3.35 il pareggio, mentre la vittoria nerazzurra che fermerebbe la serie di successi rossoblù vale quota 2.04.