Il Bologna in casa non sbaglia un colpo, quote in discesa contro il Verona. I bookie puntano sul feeling di Orsolini

Una vittoria per isolarsi momentaneamente al quarto posto e alimentare le ambizioni Champions, in attesa dell'Atalanta. Il Bologna apre il turno di Serie A contro l'Hellas Verona, in piena lotta per la salvezza. Non c'è storia nelle quote, con la quinta vittoria consecutiva di Thiago Motta proposta tra 1,53 e 1,58; il successo dei veneti, che manca dal 4 aprile 2016 al Dall'Ara, si gioca tra 6,25 e 7, mentre il pareggio, risultato della gara d'andata, è in lavagna a 4.n Il Bologna è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A, ben 32 (l'Inter 31 ma con una partita in meno) e nelle ultime cinque partite ha sempre segnato almeno due gol. Ma lo 0-0 dell'andata sembra incidere nelle quote per i gol, con l'Under in vantaggio a 1,71 contro il 2,12 dell'Over; avanti anche il No Goal (1,62) sul Goal (2,18). I rossoblù si affidano al solito Joshua Zirkzee, decisivo contro la Lazio e offerto nelle quote marcatori a 2,43; si sale a 2,75 per Riccardo Orsolini, che vuole proseguire il feeling speciale con il Dall'Ara, dove ha segnato sei dei suoi nove gol e nelle ultime due uscite con Lecce e Fiorentina. Tra gli ospiti vale 6,45 il secondo centro consecutivo del nuovo arrivato Tijjani Noslin.