Il Bologna incontra Italiano: cosa filtra sul rinnovo, Milan e non solo sullo sfondo

Dopo aver conquistato la Coppa Italia alla guida del, il suo primo importante trofeo in carriera, l'allenatoreper la stagione che verrà, quindi anche di calciomercato,Quello del tecnico nato a Karlsruhe scade tra poco più di un anno, 30 giugno 2026, ma il desiderio del patron Joey Saputo e del management del Bologna è di prolungare di un ulteriore anno, se non due.Attualmente, che potrebbe essere adeguato andando a toccare o la parte fissa oppure quella legata ai bonus per gli obiettivi. Dopo la prima partecipazione alla Champions League, la vittoria di una Coppa Italia che mancava da 51 anni ed il conseguente accesso al tabellone della prossima Europa League,Pur passando da un mercato – affidato sempre nelle mani del direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori e del ds Marco Di Vaio – che valuterà l'opportunità di cedere un paio di pedine importanti a cifre all'altezza della situazione per reinvestire i proventi nel consolidamento dell'attuale rosa. Com'è avvenuto con le partenze di circa un anno fa di Zirkzee e Calafiori., mostrando dunque di non avere la necessità di cambiare ancora panchina ad una sola stagione di distanza dalla sua separazione dalla Fiorentina (con un rapporto durato però 3 anni).nel caso in cui Italiano ritenesse conclusa la sua avventura al Bologna. L'incontro di oggi, tutt'altro che definitivo e da dentro o fuori nella testa delle due parti, sarà importante per dettare una linea.