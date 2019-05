Tra i protagonisti dell'ottimo girone di ritorno disputato dal Bologna c'è anche Lyanco, il difensore arrivato in prestito dal Torino a gennaio e che ora tornerà alla corte di Walter Mazzarri. La società rossoblù non vuole però perdere il centrale e, per questo motivo, si appresta a formulare un'offerta di 10 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.



Il Torino ascolterà la proposta ma l'intenzione del presidente Urbano Cairo è quella di far restare al Torino Lyanco che potrebbe ereditare il posto lasciato libero in squadra da Emiliano Moretti.