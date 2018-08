Il Resto del Carlino spiega che, con la chiusura della sessione dei trasferimenti, il Bologna ha tirato un sospiro di sollievo: Erick Pulgar è ancora in rossoblù. Che il cileno, nell'estate della rivoluzione, fosse insostituibile lo aveva capito anche la dirigenza, che proprio per questo aveva fissato un prezzo fuori mercato: tra i 15 e i 20 milioni, per rispedire al mittente gli interessamenti arrivati da parte del Borussia Dortmund, Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo. Il diesse Bigon ha già fissato con l'agente del ragazzo un appuntamento per la prima settimana di settembre. Lo stipendio dell'atleta, in scadenza di contratto nel 2020, si aggira tra i 400 e i 500mila euro: il team felsineo si sta preparando a raddoppiargli l'ingaggio e portarlo intorno agli 800mila euro, con prolungamento fino al 2022.