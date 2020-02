A fine stagione, con ogni probabilità, Lorenzo De Silvestri lascerà il Torino: il terzino destro è in scadenza di contratto e, nonostante sia un titolare della formazione granata, la società non sembra al momento intenzionato a rinnovarglielo. L'addio a parametro zero sembra quindi essere la soluzione più probabile.



Tra le società interessate a De Silvestri c'è il Bologna: il terzino è molto stimato da Sinisa Mihajlovic che, oltre che al Torino, lo ha in precedenza allenato anche alla Fiorentina e alla Sampdoria. Il tecnico serbo riabbraccerebbe volentieri l'esperto difensore.