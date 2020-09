Stephan El Shaarawy potrebbe tornare in Italia. Nelle ultime ore si fanno insistenti le voci di un interessamento da parte del Bologna per l’attaccante italiano, che attualmente milita nello Shanghai Shenhua, in Cina. Le indiscrezioni sono state raccolte anche dai betting analyst che hanno deciso di aprire una scommessa a riguardo. Il ritorno del "Faraone" in Serie A, sponda rossoblù, come riporta Agipronews, è offerto a 4,00. Una quota che fa ben sperare i tifosi del Bologna. Chissà che Sabatini non possa ritornare a lavorare con El Shaarawy dopo l’esperienza insieme a Roma.