Gli attaccanti, nel, sono divisi in tante categorie: il rapinatore d'area di rigore, la boa, il funambolo, quello che si piace troppo, quello che segna solo in B, lo sciagurato,e così via. Ce n'è una, però, che nelle big storiche del nostro calcio,, è scomparsa:, quello 'di riserva',. E i numeri della Serie A non mentono.Il migliore è Luis, che con l'Atalanta, entrando dalla panchina, ha fatto. Il secondo è Andreas, che ha giocato tanto da titolare, ma il meglio lo ha dato quando è subentrato a partita in corso:. Il terzo? Felipe, con laseconda in classifica. Dopo il ko diha giocato spesso al fianco di Immobile, ma a inizio campionato i suoi primi 4 gol sono arrivati tutti dalla panchina:E contro le ultime tre appena elencate ha giocato, rispettivamente, 11 minuti, 1 minuto, 10 minuti. Numeri da paura. E le 'big'?Nella, dalla panchina, ha portato 2 gol Paulo, entrambi decisivi contro le milanesi, entrambi allo Stadium, entrambi nella stessa porta. Ma la Joya è un titolare aggiunto, chiamarlo bomber di riserva è eccessivo.Lautaro e Lukaku intoccabili e titolari,edhanno realizzato un gol a testa ma entrambi, in quell'occasione, erano partiti titolari. Il Milan, invece, oltre a, che ora è infortunato, ha visto fare 2 gol a Leao, ma era titolare. C'è solo un'eccezione, Ante, che dei suoi 6 gol in Serie A, 3 ne ha realizzati partendo dalla panchina: ma ora, il croato, è un titolare a tutti gli effetti.Inter, Milan e Juve, in sostanza, hanno perso un pezzo della loro storia: il bomber dalla panchina. E nei tre club più vincenti del nostro calcio c'erano degli esempi unici: Julioin nerazzurro, John Dahlin rossonero, Marceloin bianconero, per non andare troppo in là con il tempo. Attaccanti unici, da collezione. Che farebbero comodo, ora, con il calcio pronto a ripartire. E con i 5 cambi, che saranno sempre più decisivi e importanti.@AngeTaglieri88