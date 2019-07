Cristiano Ronaldo è da solo al comando della classifica dei bomber dell’estate 2019 con 4 punti grazie alle reti segnate al Tottenham e all’Inter. Dietro di lui, insieme a un quartetto del Genoa, ci sono due laziali, Correa e Patric, con le doppiette realizzate contro l’Entella. Questa la graduatoria attuale:







4 punti: Ronaldo (Juventus)



2 punti: Higuain (Juventus), Criscito, Ghiglione, Hiljemark e Kouamé (Genoa), Correa e Patric (Lazio)



1 punto: Despodov e Pavoletti (Cagliari), Simeone e Sottil (Fiorentina), Sensi e Brozovic (Inter), Luis Alberto (Lazio), Callejon, Insigne, Younes e Verdi (Napoli), Valoti e Petagna (Spal), Rodrigo Becao e Ter Avest (Udinese)



Questi sono i criteri per la classifica del Bomber dell’estate 2019 di calciomercato.com, classifica che si basa sulle amichevoli, sui preliminari di Europa League del Torino e sui primi turni della Coppa Italia, da oggi all’inizio del campionato.



2 punti: a ogni giocatore della nostra Serie A che realizza 1 gol contro una squadra dei primi 5 campionati d'Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A), contro formazioni argentine e brasiliane, contro le squadre che hanno vinto il proprio campionato (per esempio Ajax, Benfica, Young Boys).



1 punto: a ogni giocatore della nostra Serie A che realizza 1 gol contro una squadra di seconda serie dei primi 5 campionati d’Europa, contro una squadra di prima serie di tutta Europa (che non appartenga ai primi 5 campionati) e di tutto il resto del mondo.







Prendiamo in esame anche le amichevoli fra una squadra A e una squadra B, assegnando 1 punto al giocatore della squadra A che segna alla squadra B e 2 punti al giocatore della squadra B che segna alla squadra A.