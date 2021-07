Chi sarà il miglior bomber dell'estate 2021? Lo scopriremo alla fine delle

amichevoli e alla vigilia del campionato di Serie A 2021-22 con questa classifica. Si tratta in buoina parte di un gioco estivo, ma che ci serve per tenere sotto controllo il rendimento dei cannonieri. La classifica, basata sulle gare amichevoli, ha questo criterio:



3 punti per ogni gol segnato contro un'avversaria dei primi 5 campionati d'Europa (Serie A, Bundesliga, Premier League, Ligue1 e Liga).



2 punti per ogni gol segnato contro un'avversaria della massima serie delle altre nazioni e contro un'avversaria della seconda serie di Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia.



1 punto per ogni gol segnato contro un'avversaria della seconda serie delle altre nazioni e contro un'avversaria della terza serie di Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia.





La classifica

-------------

Dopo le prime amichevoli, in testa con 2 punti ci sono, fra gli altri, tre giovani come il milanista Kerkez (doppietta alla Pro Sesto), l'interista Satriano e lo spagnolo Cristo.



2 punti: Satriano e D'Ambrosio (Inter), Kerkez (Milan), Carles Perez e Kumbulla (Roma), Cristo (Udinese)



1 punto: Colley (Atalanta), Bennacer, Castillejo e Leao (Milan), Okaka e Makengo (Udinese)