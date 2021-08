Chi sarà il miglior bomber dell'estate 2021? Lo scopriremo alla fine delle

amichevoli e alla vigilia del campionato di Serie A 2021-22 con questa

classifica. Si tratta in buona parte di un gioco estivo, ma che ci serve

per tenere sotto controllo il rendimento dei cannonieri. La classifica,

basata sulle gare amichevoli, ha questo criterio:



3 punti per ogni gol segnato contro un'avversaria dei primi 5 campionati

d'Europa (Serie A, Bundesliga, Premier League, Ligue1 e Liga).



2 punti per ogni gol segnato contro un'avversaria della massima serie

delle altre nazioni e contro un'avversaria della seconda serie di

Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia.



1 punto per ogni gol segnato contro un'avversaria della seconda serie

delle altre nazioni, contro un'avversaria della terza serie di

Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia e contro la seconda

squadra dello stesso club.



OSIMHEN AL COMANDO. Con la doppietta realizzata all’Allianz Arena di

Monaco di Baviera, aggiunta alla rete segnata contro la Pro Vercelli,

Osimhen va in testa alla classifica del cannoniere dell’estate 2021

superando l’uruguaiano dell’Inter Satriano (secondo con 6 punti), il

genoano Bianchi, l’altro interista Pinamonti e Dzeko al terzo posto con 4.



LA CLASSIFICA

——————



7 punti: Osimhen (Napoli)



6 punti: Satriano (Inter)



4 punti: Bianchi (Genoa); Pinamonti (Inter); Dzeko (Roma) 3 punti: Joao

Pedro (Cagliari); Buksa (Genoa); Calhanoglu e Brozovic (Inter); Giroud

(Milan); Machach (Napoli); Forestieri e Samir (Udinese)



2 punti: Piccoli e Kovalenko (Atalanta); Marin, Pavoletti, Dalbert

(Cagliari); D’Ambrosio, Mulattieri, Darmian, Dimarco e Sensi (Inter),

Kulusevski e Ranocchia (Juventus); Luis Alberto (Lazio); Kerkez e

Leao(Milan), Carles Perez, Kumbulla, Zaniolo, Borja Mayoral, Lo.

Pellegrini, Mancini (Roma), Schiavone (Salernitana), Quagliarella

(Sampdoria), Boga (Sassuolo), Cristo e Pussetto (Udinese); Aramu, Forte e

Di Mariano (Udinese).



1 punto: Colley (Atalanta); Raimondo (Bologna); Belardinelli, Mancuso,

Mraz (Empoli); Vlahovic, Milenkovic, Saponara e Bonaventura (Fiorentina);

Destro, Shomurodov e Agudelo (Genoa); Gagliardini e Nunziatini (Inter);

McKennie, De Winter, Soulé (Juventus); Muriqi, Milinkovic e Radu

(Lazio); Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Krunic, Hernandez e Tomori

(Milan); Kristoffersen e Obi (Salernitana); Okaka e Makengo (Udinese),

Lazovic e Cancellieri (Verona)