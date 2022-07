Con un fine-settimana pieno di amichevoli entra nel vivo la classifica di calciomercato.com sul bomber dell'estate 2022. E’ una gradutoria che potrà dare un'idea sullo stato di forma dei cannonieri della Serie A durante le

amichevoli di questa estate.



Questi sono i criteri: 3 PUNTI per ogni gol segnato contro le formazioni della serie maggiore dei 5 principali campionati d'Europa, vale a dire Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Serie A. 2 PUNTI per ogni gol segnato contro le formazioni della serie maggiore di tutti gli altri campionati e della seconda serie di Inghilterra, Germania, Francia, Spagna e Italia. 1 PUNTO per ogni gol segnato contro le formazioni della terza serie di Inghilterra, Germania, Francia, Spagna e Italia, contro le formazioni di seconda serie di tutti gli altri campionati e nelle partite fra squadra A e squadra B dello stesso club.



Al primo posto della classifica c’è un terzetto formato dal giovane neo-leccese Colombo, raggiunto da Giroud (doppietta al Colonia) e dall’udinese Nestorovski autore di una doppietta contro l’Union Berlino, tutti a 6 punti. Sono inseguiti da Lautaro Martinez e Zaniolo.



Classifica del bomber estate 2022

---------------------------------

1°: Colombo (Lecce), Giroud (Milan), Nestorovski (Udinese) 6 punti

4°: Lautaro Martinez (Inter), Zaniolo (Roma) 4 punti

6° Gagliardini e Asllani (Inter), Kristoffersen e Cavion (Salernitana),

Agudelo (Spezia), Horvath (Torino), Benkovic (Udinese) 3 punti

13°: D'Ambrosio e Correa (Inter), Felix e Tripi (Roma), Leris (Sampdoria),

Frattesi, Harroui e Defrel (Sassuolo) 2 punti

21°: Djuric, Lasagna e Piccoli (Verona) 1 punto