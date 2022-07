Riparte oggi la rubrica di Calciomercato.com sul bomber dell'estate 2022. Si tratta di una classifica che potrà dare un'idea sullo stato di forma dei cannonieri della Serie A durante le amichevoli di questa estate. Questi sono i criteri.



3 PUNTI per ogni gol segnato contro le formazioni della serie maggiore dei 5 principali campionati d'Europa, vale a dire Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Serie A.



2 PUNTI per ogni gol segnato contro le formazioni della serie maggiore di tutti gli altri campionati e della seconda serie di Inghilterra, Germania, Francia, Spagna e Italia.



1 PUNTO per ogni gol segnato contro le formazioni della terza serie di Inghilterra, Germania, Francia, Spagna e Italia, contro le formazioni di seconda serie di tutti gli altri campionati e nelle partite fra squadra A e squadra B dello stesso club.



Dopo le prime amichevoli, in testa c'è il giovane Lorenzo Colombo, classe 2002, appena acquistato dal Lecce, autore di una doppietta contro i tedeschi del Bochum. Alle sue spalle Lautaro Martinez con i due gol contro gli svizzeri del Lugano.





Classifica del bomber estate 2022

---------------------------------



1°: Colombo (Lecce) 6 punti



2°: Lautaro Martinez (Inter) 4 punti



3°: D'Ambrosio (Inter), Correa (Inter), Zaniolo (Roma), Felix (Roma) 2 punti



7°: Djuric (Verona), Lasagna (Verona) 1 punto