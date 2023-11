Domenica sarà il turno del derby d'Italia con l'Inter, più in generale si disputeranno tutta una serie di partite fondamentali per i bianconeri, con altri due scontri diretti come quelli col Napoli e con la Roma previsti all'Allianz Stadium.. Con un borsino di mercato che porta continuamente nuovi titoli iscritti, tra chi sale e chi scende.