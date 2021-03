Il Borussia Dortmund non si è ancora arreso all’idea di dover lasciar partire i suoi due gioielli, Sancho e Haaland e si cercherà di fare il possibile per trattenerli un altro anno. Lo ha dichiarato il DS Zorc a Welt am Sonntag, aggiungendo che l’obiettivo primario di questa stagione è arrivare fra le prime quattro e giocare la Champions anche l’anno prossimo. Senza quest’ultima sarà impossibile trattenere i due giovanissimi fuoriclasse.