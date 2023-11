Il Borussia Dortmund perde una pedina importante in vista della decisiva sfida di domani contro il Milan, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Come comunicato dai canali ufficiali del club, il difensore Nicklas Sule non è partito alla volta di Milano a causa di un’indisposizione.



L’assenza del difensore centrale classe ‘95 si aggiunge a quella del centrocampista Felix Nmecha, mentre Terzic riavrà a disposizione l’attaccante Sebastien Haller, che aveva saltato l’ultima partita di Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach.



Il Dortmund arriva alla partita di San Siro di domani, prevista alle 21, con 7 punti conquistati nelle prime quattro giornate e un primato nella classifica del girone F con due lunghezze di vantaggio sul Milan, che occupa attualmente la terza posizione.