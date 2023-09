Il Borussia Dortmund vince ancora. I gialloneri dopo 6 uscite sono primi in classifica - seppur con un match in più - e risultano ancora imbattuti in Bundes. In serata la formazione di Edin Terzic, che non vara il turnover nonostante l'imminente Champions League, supera 3-1 l'Hoffenheim, che a sua volta veniva da 4 vittorie consecutive. Dopo 18 minuti subito Fullkrug a firmare il vantaggio su assist di Brandt, ma passano poco più di 5 minuti ed ecco il pareggio targato Kramaric, che riporta in partita l'Hoffenheim dal dischetto. A rimettere le cose a posto ci pensa Reus allo scadere del primo tempo, mentre il sigillo finale è di Ryerson che chiude la sfida e mette in tasca il 3-1. In mezzo anche un'espulsione nelle file del Borussia con Bensebaini punito col doppio giallo. La formazione di Terzic manda un messaggio al Milan, prossimo avversario mercoledì alle 21 sul campo del Westfalen Stadion.