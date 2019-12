Il tempo avanza, e non si registrano passi avanti nella lunghissima trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2020, tra Dries Mertens e il Napoli. Tutto fermo, posizioni cristallizzate in attesa che passi la bufera. In questo stallo si inserisce il Borussia Dortmund, interessato al belga.



INTERESSE E CLAUSOLA - La società tedesca, qualificata agli ottavi di finale di Champions e ancora in corsa in Bundesliga, sta cercando un attaccante da regalare a Favre, a cui manca da tempo per infortunio Alcacer. La scelta è ricaduta su Mertens: ci sono già stati i primi contatti tra i gialloneri e l'entourage del giocatore. Il Borussia Dortmund vuole Mertens subito, a gennaio. Per strapparlo al Napoli bastano 10 milioni, previsti dalla clausola rescissoria, esercitabile solo da club esteri entro e non oltre il 10 gennaio.



L'ULTIMA OFFERTA DEL NAPOLI - Dries ha ascoltato la proposta dei gialloneri, ma prende tempo. La sua volontà è sempre la stessa: restare a Napoli, città in cui si è adattato alla perfezione, che sente sua dal lontano 2013. L'ultima offerta di rinnovo del Napoli, un biennale da 3 milioni a stagione più bonus, non ha convinto il giocatore, che non vorrebbe scendere dagli attuali 4 milioni all'anno. A Castel Volturno poche settimane fa un colloquio con De Laurentiis non ha prodotto alcuna fumata bianca. Nonostante questo Mertens continua ad aspettare: la Cina non intriga, in Italia non giocherebbe per altre squadre. Il Borussia Dortmund può divenire soluzione gradita, ma più per giugno che per gennaio.