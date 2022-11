le grandi favorite della vigilia, che hanno fatto ampiamento il proprio dovere nella partita d’esordio. Luis Enrique ha una squadra giovane e brillante, e si era già visto nel “nostro” Europeo, ma è giusto verificarne la forza contro avversari più impegnativi della Costa Rica, calpestata al debutto.un avversario ostico e spinoso come la Serbia (gran difesa e poco attacco, Vlahovic compreso) in cui il Milinkovic bravo è stato quello del Toro, il portiere a un certo punto preso a sassate da Neymar e compagni.Il gol di Richarlison resterà cartolina indimenticabile di Qatar 2022.dove gl’impegni di susseguono e c’è poco tempo per recuperare. Sarà, sarebbe, un’assenza importante, che dai quarti in avanti (gli ottavi dovrebbero essere “facili” per la Selecao) potrebbe pesare per la squadra di Tite.L’Australia è probabilmente meno forte della Serbia,Deschamps è arrivato in Qatar con assenze pesanti, ma ha nel gruppoLa stella che può un’altra volta illuminare tutto il gruppo, come già in Russia, dove fu assolutamente migliore e più importante di Messi, Cristiano e dello stesso Neymar.Eppure stavolta la Francia potrebbe riuscirci, anche perché Deschamps, un po’ per scelta e un po’ per necessità,Dei campioni di Russia 2018, ci sono solo 10 convocati in Qatar, compreso Lucas Hernandez, già a casa, e i 3 portieri, solo perché Maignan si è fatto male. La Francia è forte, completa, nessuno ha le sue riserve: giocassero le “seconde squadre” avrebbe già vinto. Ma può riuscirci anche con la prima.@GianniVisnadi