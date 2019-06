Vittoria travolgente per il Brasile in amichevole contro l'Honduras. I verdeoro hanno vinto per 7-0: a segno Gabriel Jesus con una doppietta e poi Firmino, Coutinho, Thiago Silva, David Neres e Richarlison. Un'ora in campo per Allan, centrocampista del Napoli, mentre Joao Miranda, difensore dell'Inter, è subentrato a pochi minuti dal termine.