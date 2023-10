Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il Brentford ha deciso che per lasciar partire l'attaccante inglese Ivan Toney saranno necessari 65 milioni. La stampa inglese valuta il prezzo dell'attaccante inglese fin troppo basso per le sue potenzialità e questo porterà, quindi, ad una lotta infuocata tra Chelsea e Arsenal, al momento le due squadre indiziate per il suo acquisto. Toney attualmente è squalificato per vicende legate al calcio-scommesse e ritroverà il campo solamente dopo il 17 gennaio 2024.