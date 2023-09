. Dodici minuti sotto nel punteggio (dal 28’ al 40’ del primo tempo),, lasciando alpoche chance di replica. Allestito in, con Giroud e Leao preservati in panca (per il portoghese l’ultimo scampolo di gara) senza Krunic rilevato nel ruolo di regista da Adli,Incassato il gol del tonitruanteperò ha reagito da grande squadra. Ha acciuffato il pareggio con(non male la prova da centravanti) e prima dell’intervallo ha ribaltato il risultato con il gol in mischia di Tomori. Nella ripresa, il Cagliari barricadero allestito da Ranieri all’inizio, ha provato a cambiare pelle. Basta col 4-5-1, dentro Oristianio (scuola Inter, un attaccante) per Wieteska, un difensore, e cuore oltre l’ostacolo. La speranza di riportarsi in parità per i sardi è durata lo spazio di pochi minuti riempiti dall’occasione sventata dalla copertura di Adli su botta corta del solito tarantolato Luvumbo, innescato da Nandez (che partita di sacrificio il capitano del Cagliari!). Due minuti più tardi,e di fatto la partita è terminata lì. Il Diavolo era già con la testa alla Lazio e poi al Borussia Dortmund. Il Cagliari ancora a becco asciutto in fatto di vittorie e in fondo all’imbuto della classifica, ma comunque vivo e pugnace.Milan alla bersagliera, padrone del campo, Adli nei panni del regista Krunic (che sta in infermeria) è spesso dentro al gioco ma i suoi lanci sono un po’ scolastici. Loftus-Cheek fatica a trovare la posizione,(ma crescerà col passare dei minuti), Chukwueze “punta” Augello che fa muro spalleggiato da Nandez, un moto perpetuo che corre ovunque a dare manforte al compagno in difficoltà. Okafor non ha la sapienza tattica e la malizia, oltreché la stazza fisica, di Giroud, e la sua intesa col nigeriano non è perfetta., propone tagli e passaggi ai compagni che non sempre gli tengono bordone. Non si vede moltissimo Theo Hernandez, meno intraprendente del solito. Servirebbero martellanti manovre di aggiramento della difesa cagliaritana, che però si manifestano a singhiozzo.Il Cagliari ha innalzato una, cinque difensori e quattro centrocampisti, non lascia spazi alla manovra rossonera che trova intoppi ovunque. Luvumbu caricato a molla è una spina nel fianco, puntuale nelle ripartenze a tutta fascia, trova la dura opposizione di Thiaw ma inquieta l’intera difesa milanista. Palle gol pulite per un bel po’ non nascono dalle parti di Radunovic, Dossena salva al pelo su Loftus-Cheek, Okafor prova un destro parato, il forcing del Milan scema col passare del tempo e Pioli, in panca, si arrabbia., bruciato dalla rapidità dell’azione. Ranieri, impassibile in panchina. Pioli su tutte le furie.Il Milan addormentato si risveglia dal torpore, non si lascia sfuggire la ghiotta occasione e scucchiaia in rete. 1-1. Rinfrancato dal pareggio il Milan spinge e il muro del Cagliari traballa. Theo spara un proiettile tremendo, Radunovic corregge in corner. Sugli svilupi dell’angolo mette radente in mezzo,. E potrebbe pure triplicare con Loftuf-Cheek, anticipato all’ultimo istante dal portiere.Nella ripresa il Cagliari cambia assetto tattico, 4-2-3-1, con Oristanio ad affiancare Nandez e Luvumbo alle spalle di Petagna, un ex alquanto scialbo e ininfluente. Costretto a fare la gara il Cagliari si allunga e dopo la chance di Luvumbo murata da Adli, il Milan sfonda in ripartenza.. Buonanotte Cagliari e. Ranieri e Pioli si divertono (più il milanista del cagliaritano…) a cambiare faccia alle rispettive squadre e danno fondo ai cambi. Ma ormai si gioca per pura esibizione, il risultato è scolpito nella pietra. L’unico lampo del Cagliari quasi al 90’, con una bella girata di Oristanio assorbita con i pugni da Sportiello. Game over e Milan nuovamente in testa alla classifica, provvisoriamente, in attesa del match dell’Inter contro il Sasssuolo.