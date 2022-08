CDK.

Ora è ufficiale, Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan . Il Bruges ha salutato il giovane trequartista con un video di raccolta dei suoi momenti migliori. E un in bocca al lupo: "Rendici orgogliosi a Milano!".- Club Brugge e Milan hanno raggiunto un accordo sul trasferimento definitivo di Charles De Ketelaere. De Ketelaere (21) è un vero prodotto giovanile del Bruges che gioca con i colori blu-nero da quando aveva sette anni. Nell'estate del 2019 è passato alla squadra A. Il suo debutto è seguito in una partita di coppa contro il Francs Borains e un mese dopo era già al calcio d'inizio nella partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L'ala sinistra offensiva ha giocato un totale di 120 partite con il Club ai massimi livelli, segnando 25 gol e fornendo 20 assist. A fine 2020 ha realizzato per la prima volta anche minuti per i Red Devils. Le sue prestazioni vengono ora premiate con un primo trasferimento al Milan.: "Come Club non possiamo che essere orgogliosi che un prodotto giovanile stia partendo per il campione nazionale italiano. Abbiamo visto e aiutato Charles a crescere fino a diventare il giocatore che è oggi e gli auguriamo ogni successo nella sua nuova avventura".: "Ovviamente sono molto contento di questo prossimo passo. Da giovane hai l'ambizione di poter giocare ai vertici anche all'estero. Voglio ringraziare tutti al Club per tutte le opportunità che ho avuto lì e sarà sempre la mia casa".