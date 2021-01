@AleDigio89





"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:, dopo una notte di sbornia e festeggiamenti per ladella loro storia, in seguito allahanno eletto il loro idolo assoluto:cresciuto nelle giovanili dei Los Leones, autore delma soprattuttodopo avergli rifilato una manata in faccia.per la squadra di, allenatore in passato cercato anche da Milan e Inter.' - La storia di Villalibre, più che di un calciatore, sembra quella di un avventuriero dei primi del 1900:storica cittadina basca, famosa per il noto quadro diopera esposta a Parigi dopo ilper illuminare le anime e far conoscere la storia delche si stava consumando in Spagna. Origini nobili, per ilcome viene soprannominato sin dalle giovanili dele delclub satelliti dell'Athletic, per il fisico possente e la "garra" offensiva, tanto da diventaredei Leones., come viene definito oggi sui giornali spagnoli",è alla sua prima vera stagione da titolare con i baschi: tre reti realizzate finora, di cui quella decisiva di ieri seranon è solo calciatore. Da sempre appassionato di musica,e ieri ha deliziato tutti, durante e dopo la premiazione con la consegna della Supercoppa,con l'inno del club e diversi cori di gioia. Non solo,hache si ritrova regolarmente per suonare musica popolare, chiamata"fuorigioco" in basco. ​- Un protagonista indiscusso, che ieri ha regalato un momento di estasi e di gioia al popolo biancorosso, non avvezzo a grandi vittorie: questa resterà speciale, anche perchéSoprattuttoe ieri ha inviato un commovente messaggio su Twitter a Villalibre, per ringraziarlo in occasione di quanto fatto e per la vittoria della Supercoppa: un finale da film, come da lungometraggio è tutta la storia del "Bufalo":