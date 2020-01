Il Cagliari ha scelto ​Gaston Pereiro. L'affare con il PSV per il trequartista uruguaiano classe 1995 è in chiusura, con la società sarda che sta definendo gli ultimissimi dettagli dell'affare con l'agente del giocatore. ​C’è l’intesa totale tra Cagliari e PSV, anche il giocatore ha già detto sì al trasferimento in Italia. Il suo arrivo è previsto nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto. Nella sua carriera in Europa, Gaston Pereiro è sempre andato in doppia cifra di gol, quest'anno è fermo a 2 reti in sole 4 presenze in Eredivisie perché ha iniziato la stagione con la rottura della clavicola.



SÌ PEREIRO, NO PJACA - Per un classe 1995 che arriva, c'è un coetaneo che sembrava dovesse arrivare e invece è sempre più lontano col passare delle ore. Il giocatore in questione è Marko Pjaca, croato di proprietà della Juve. ​Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nelle ultime ore l'operazione tra il Cagliari e il club bianconero ha subito una brusca frenata. Problemi tra le parti che non sono stati risolti negli ultimi giorni e dunque salvo sorprese Pjaca non vestirà la maglia del Cagliari. La fumata nera è sempre più vicina, in arrivo c'è Pereiro.