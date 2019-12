Nonostante Pavoletti non sia lontano dal rientro dopo il lungo infortunio, l’ottimo apporto del neo arrivato Simeone e la crescita di Joao Pedro, il Cagliari vuol migliorare ancora di più il proprio reparto offensivo e ha messo gli occhi sul capocannoniere dell’Heracles Almelo e dell’Eredivisie, Cyriel Dessers.



ATTACCANTE COMPLETO - La completezza è certamente il punto di forza del ragazzo classe 1994, nato in Belgio da madre nigeriana. Un metro e ottantacinque d’altezza per ottanta chili di peso lo rendono un centravanti fisicamente molto esplosivo, dotato di grande estro ma anche di ottima capacità nel vedere la porta; una sua grande qualità inoltre è anche l’essere ambidestro. In questa stagione è a quota undici reti in campionato e due in coppa, in Olanda nessuno sta facendo meglio di lui e il suo Heracles è quinto in classifica.



CARRIERA ALTALENANTE - Dessers nasce e cresce nell’Oud Heverlee Leuven, piccola squadra e città belga che attualmente milita in seconda divisione, ma il NAC Breda, club olandese anche questo di seconda divisione dove il ragazzo è sbocciato, lo preleva dal Lokeren, dove colleziona quaranta presenze e sette gol in due anni, disputando anche l’Europa League. Inutile girarci intorno, nonostante fosse ancora giovane, non sono numeri esaltanti per un attaccante che ha ovviamente il compito di segnare. Al NAC invece, vive una stagione strepitosa e riesce, con ventinove gol e tredici assist in un anno, a centrare la promozione in Eredivisie, segnando anche una tripletta nella finale playoff. L’Utrecht mette gli occhi su di lui e lo acquista nel 2017 per fargli disputare per la prima volta un campionato di livello superiore, la massima divisione olandese appunto. Il primo anno promette bene, con dodici reti in trentasei presenze, e sembra l’inizio di una scalata di un classico talento del Benelux, che magari dopo poche stagioni finirà in Inghilterra. E invece no perché nella stagione appena passata, a gennaio, si infortuna gravemente al ginocchio e non disputa la seconda parte di annata, sempre con la maglia dell’Utrecht. Che decide addirittura di cederlo quest’estate all’Heracles Almelo. Cyriel in questi mesi ha dimostrato però di essersi ripreso alla grande dall’infortunio e, come detto in precedenza, è attualmente capocannoniere del campionato.



MATURAZIONE E MERCATO - A 25 anni Dessers ha conosciuto e superato già tante difficoltà di una carriera: l’inizio non eccezionale senza feeling con il gol, la fiducia, l’esplosione e sul più bello un grave infortunio e la rinascita. Ora non gli resta che affrontare al massimo i prossimi sei mesi di stagione e poi a giugno ci sarà tutto il tempo per sedersi col suo procuratore e valutare le offerte che stanno già arrivando. Il Cagliari è interessato, magari centrando una qualificazione europea pochi mesi fa impensabile, e chissà che già a gennaio non possa presentare un’offerta all’Heracles per il gioiello con la maglia numero nove sulle spalle.