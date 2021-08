". Ha tuonato così da Palma de MallorcaLa decisione del centrocampista uruguaiano di non partecipare al test amichevole in terra spagnola ha mandato su tutte le furie gli stati maggiori della società sarda, in primis il presidente Tommaso Giulini., ha spinto l'ex Boca Juniors allo strappo e sa tanto di tentativo estremo per arrivare ad una rapida soluzione del caso.- Non è bastato concedere al calciatore un permesso extra durante le vacanze, in ragione del suo impegno in Copa America con l'Uruguay e di alcuni problemi famigliari che si trascina da qualche mese: Nandez ritiene conclusa la sua esperienza in Sardegna e, dopo le parole abbastanza neutrali dei giorni scorsi ("Inter? Non so niente ancora, la mia testa è qua, devo parlare col mio procuratore"),che non è stato ovviamente digerito dal Cagliari., con cui è in ballo anche il futuro di Radja Nainggolan, oggetto negli ultimi giorni pure del forte interesse del Besiktas,, dove il preferito di Inzaghi rimane Dumfries.- Va aggiunto inoltre che nei giorni febbrili della conclusione dell'operazione Lukaku, pronto a sbarcare in Inghilterra per fare ritorno al Chelsea, e nei qualihanno immediatamente attivato la ricerca di due sostituti per il reparto d'attacco,che, qualora non riuscisse a convincere il PSV Eindhoven ad abbassare la pretesa di 20 milioni di euro per l'esterno olandese (che a sua volta ieri ha ottenuto di non giocare la finale di Supercoppa d'Olanda contro l'Ajax), avrebbe nell'uruguaiano la prima alternativa. E a condizioni indubbiamente più vantaggiose.