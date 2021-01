Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Genoa, un ko che oggi relega la squadra sarda al terzultimo posto della classifica: "Sono numeri che mi fanno arrabbiare, non ci aspettavamo i 14 punti dopo un girone d'andata. L’unica priorità che deve avere questa squadra adesso è quella della salvezza".



Su Di Francesco": Abbiamo rinnovato il suo contratto in settimana, una decisione che servirà per dare solidità all’allenatore. Tutti ora dobbiamo dare qualcosa in più, la squadra e il tecnico in primis. Dobbiamo trasmetterci energia positiva. La squadra ha dei valori, Di Francesco ha il gruppo in mano. Avremmo voluto annunciare il rinnovo dopo aver portato via dei punti da qua, ma purtroppo è andata male. Adesso il rinnovo servirà a dare solidità al tecnico e al progetto".



Sul mercato: "Se arriverà ancora qualcosa? Non voglio alibi. Ora dobbiamo ripulirci la testa dalle scorie che non ci permettono di essere tranquilli. Abbiamo bisogno di tempo ma non possiamo prendercene troppo perché poi si fa dura".