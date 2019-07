Marko Rog è arrivato a Cagliari dal Napoli, pronto ad affrontare una nuova avventura, dove certamente troverà più spazio rispetto all'esperienza passata all'ombra del Vesuvio.

I sardi hanno deciso di annunciarlo con la maschera di Dalí, in stile "La Casa di Carta".

Perchè i rossoblù probabilmente sono l'ostinata resistenza della serie A, l'unica squadra sarda ad aver partecipato alla massima competizione



Dopo aver perso il giovante talento di casa Barella, passato all'Inter, non molleranno un centimetro sul mercato in entrata, sfidando imprevisti e venti avversi. Sempre con una contromisura pronta, studiata, per la salvezza e semplicemente per dare battaglia, d'altronde nelle loro vene scorre sangue sardo!



La banda non è ancora al completo, "il professore" Marcello Carli, direttore sportivo degli isolani, è incaricato di costruire un gruppo solido e coraggioso, perchè il cammino sarà complesso, intrigato, senza esclusione di colpi. Ma a Cagliari sembrano avere le idee ben chiare: a partire da Nandez, talento del Boca classe '95 che sta per accasarsi nel capoluogo sardo, portando tecnica e fantasia al centrocampo dei rossoblù. Che inoltre attende sviluppi sul fronte Nainggolan, centrocampista dinamico e di caratura internazionale, tra i migliori del nostro campionato. "Il Ninja" è fuori dal progetto di Conte nell'Inter e desideroso di tornare lì, nel club che lo ha lanciato nel suo importante cammino in Serie A.



Ma manca ancora qualcuno all'appello, qualcuno d'offensiva, perché per vincere non ci si può soltanto difendere, talvolta, seppur rischiando, si deve anche attaccare, Defrel e Eder per esempio rappresentano quel tipo di profilo. Il primo di proprietà della Roma è reduce da un buon campionato in prestito con la Sampdoria e potrebbe essere la "spalla" adatta per "il cecchino" Pavoletti. Eder invece è ora in forza al Suning, ma con un bagaglio di esperienza non indifferente in Italia, attaccante rapido e dotato di grande tecnica che potrebbe accendere la linea avanzata dei rossoblù, facendola esplodere come una bomba ad orologeria. Perchè il Cagliari è, e sarà la resistenza di questa Serie A.



Non un passo indietro, non una tregua, fino al tanto atteso sospiro di sollievo, che prima o poi arriva e rende l'anima così leggera, dandoti la sensazione di pura libertà, come se potessi volare, perchè finalmente sei salvo, libero di vivere la festa!

E chissà che il Cagliari e i suoi nuovi acquisti non possano stupire tutti nel prossimo campionato. Ora saranno loro stessi a scrivere i prossimi episodi...