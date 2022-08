Potrebbe proseguire ancora in Serie B l'esperienza italiana di Gaston Ramirez.



Sulle tracce del 31enne trequartista uruguaiano ci si è infatti messo il Cagliari, alla ricerca di rinforzi di spessore per il proprio reparto avanzato.



L'ex di Bologna e Sampdoria è rimasto svincolato dopo il semestre al Monza e rappresenterebbe una soluzione molto vantaggiosa sia a livello economico che tecnico.



Dell'interesse dei sardi per il mancino di Fray Bentos scrive oggi il Corriere dello Sport.