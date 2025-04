Il Cagliari vince la Coppa Italia Primavera: Milan di Liberali ko, primo successo dei sardi

Getty e Calciomercato.com

che partiva favorito e che incappa in una giornataccia. Decidono- capitano dei sardi e miglior in campo -nel primo tempo, e del subentratonel secondo. Per i rossoneri da segnalare un rigore sbagliato da Bonomi e una prestazione deludente di Liberali, il più atteso.La squadra di Pisacane parte forte e impone sin da subito una forza fisica e un’esperienza maggiore rispetto agli avversari. Il primo goal é un pezzo di bravura del campano Vinciguerra con un tiro a giro segno di Insigne. É poi sempre lui a ispirare la prima rete, realizzata dal suo compagno di reparto dopo corta respinta di Longoni. La ciliegina sulla torta le mette, in un secondo tempo dominato, Trepy con un tiro deviato e beffardo.

Il Milan ci prova fino alla fine ma prima sbatte sulla traversa dagli 11 metri e poi non riesce mai a trovare la soluzione giusta nell’area avversaria, grazie anche a un ottimo Iliev che si supera intorno al minuto 80 su un bel diagonale. La squadra di Guidi fallisce l’obiettivo di riportare il trofeo a casa, un successo questo che manca dal 2010. Esultano i tanti tifosi sardi in trasferta a Milano e uno su tutti, l’ex Barella, presente in tribuna a sostenere la squadra in cui è cresciuto. Per i rossoneri la Coppa Italia resta un obiettivo ma per la prima squadra attesa al ritorno della semifinale contro l’Inter dopo l’1-1 dell’andata. Toccherà ai grandi “vendicare” i giovani.