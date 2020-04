"​Qualche giocatore in prestito si sta comportando molto bene. Quello del Cagliari sarà un mercato di scambi.Queste le parole di Tommaso, presidente del, rilasciate a Videolina, tv locale sarda. Il numero 1 dei rossoblù disegna, quindi, il mercato della prossima stagione, con la volontà di provare a trattenere quella che è la stella della squadra, in prestito dall'"Quello del Cagliari sarà un mercato di scambi". E proprio una giocatore dei sardi è seguito, da tempo, dall'Inter: Nahitan. Per non sborsare niente a livello economico, Giulini può inserire nell'affare il cartellino dell'uruguaiano, che in questa sua prima stagione italiana ha dimostrato di essere pronto. Arrivato dalper una cifra vicina ai 18 milioni di euro, già a gennaio era finito nel mirino nerazzurro per rinforzare il reparto mediano. Quindi il vero problema per trattenere il Ninja non è un accordo con l'Inter, ma l'ingaggio del giocatore.Con uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione,, nonostante l'ingaggio più alto della rosa sia quello di Pavoletti a 1,8. Con l'Inter una strada si può trovare, con Nainggolan non resta che aspettare un segnale di apertura. Come arrivato in estate. Con Giulini pronto a tutto per tenere in Sardegna il guerriero belga.