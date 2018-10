Giuseppe D'Iglio, centrocampista del Chieri, parla a Tuttosport, del match giocato contro la Juventus ieri:" Ronaldo? E’ impressionante averlo a fianco: un mix di prestanza fisica, forza, velocità e talento. Si trova solo un calciatore del suo livello. Se in tv è evidente la sua classe, ammirarlo da vicino spiega come e quanto si debba lavorare per arrivare a certe categorie. Spiega perché lui è in A e noi in D. A un certo punto ha provato un pallonetto al volo di tacco in area: non ha avuto l'esito desiderato ma mi ha lasciato senza parole."



DISPONIBILE - "Cristiano si è dimostrato molto cordiale e disponibile, specialmente quando gli ho chiesto di fare una foto. Entrare alla Continassa per me è stata una grande emozione, come arrivare a New York dove tutto è grandioso e incredibilmente perfetto.”