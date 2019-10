Consigli da Brexit. Nel Regno Unito si vivono momenti di grande incertezza politica e istituzionale, e il calcio inevitabilmente ne risente. A Roma, per la gara contro il Celtic, arriveranno circa 9000 tifosi scozzesi. Sarà una vera e propria invasione, ma inevitabilmente ci sarà bisogno di alcune attenzioni da Brexit, suggerimenti che John Paul Taylor, slo del club, ha voluto dare tramite Twitter: “Se ci sarà una Brexit senza accordi, per viaggiare verso l'Italia è necessario avere un passaporto valido per sei mesi oltre la data del viaggio. Meglio controllare le date di scadenza per ogni evenienza".