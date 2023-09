. Ma dopo quanto si è visto a Marassi, dopo quanto hanno fatto Gilardino e la sua squadra, sarebbe ingiusto e soprattutto. Per qualità tecnica, per disposizione tattica, per lucidità, per rabbia, per intelligenza, il. Grandissima difesa, grande centrocampo e in attacco una coppia,che ha infiammato Marassi. In classifica, il Genoa ha scavalcato la Roma che adesso ha la seconda peggiore difesa del campionato. A Trigoria c’è aria di crisi.Siamo appena alla sesta giornata, ma se diciamo che il gol delresterà nella storia di questo campionato e negli occhi di chi ha avuto la fortuna di ammirarlo, non esageriamo. Azione da antologia, esecuzione da fantascienza.. Era il 44'06" quando, che aveva già scritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori, ha cominciato a fare il Dybala (che dall’altra parte non si era mai visto e mai si vedrà in partita): spostato vicino alle panchine ha recuperato palla proprio su Dybala,E’ venuto giù Marassi.Più squadra il Genoa della Roma già prima dei, più convinto e convincente. Più concentrato. Pressing alto, una bella aggressività, così ha segnato subito, dopo 5 minuti, col suo attaccante-fantasista Albert, un sinistro micidiale dopo un assist al bacio dell’ex romanista Strootman. La Roma faticava troppo a giocare, aveva un palleggio lento e prevedibile, un avvio stanco dell’azione, la squadra non trovava mai Lukaku e troppo poco Dybala. Il Genoa poteva controllare, ma proprio Strootman ha trascurato l’inserimento a fari spenti diche di testa ha riportato la Roma sull’1-1 dopo un bel cross di Spinazzola, nel suo unico spunto offensivo.Prima del capolavoro genoano del 2-1, la partita aveva perso tre giocatori per infortuni muscolari, due erano uomini di Gilardino. Badelj è uscito dopo 10', è entrato(sarà determinante in partita) e al centro, nel ruolo del croato, è andato Frendrup; poi si è fatto male Llorente (24'), dentro Bove con Cristante, che aveva appena segnato l’uno, retrocesso sulla linea di difesa (, un bel problema, come se il portoghese non ne avesse altri e di più gravi); infine stop per Strootman che ha indotto Gilardino a dare spazio al turco Kutlu, schierato come mezz’ala sinistra.Con una mossa, José ha cambiato la Roma nell’intervallo. Ha lasciato negli spogliatoi(già ammonito: aveva rischiato il secondo giallo), inserito Belotti e schierato una squadra super-offensiva. Troppo offensiva, come vedremo. Difesa a 4:, due centrocampisti Bove e Paredes, due mezze ali creative Dybala e Pellegrini, due centravanti Lukaku e Belotti. Volendo mettere un numero, eraNon una spinta, ma un vero spintone alla sua squadra. Dall’altra parte è entrato De Winter al posto di Sabelli, pure lui ammonito e toccato duro da Pellegrini.Il Genoa si è abbassato molto già nei primi minuti della ripresa, doveva prendere le misure alla nuova Roma. Alla prima e unica combinazione riuscita Dybala-, il belga ha segnato ma in posizione di. I giallorossi hanno messo sotto assedio la difesa genoana, piovevano cross dalle fasce in un’area intasatissima. Cercavano la capoccia di Lukaku, ma svettava quasi sempre quella di Vasquez.Mourinho li aveva riempiti con tutti i suoi uomini. Il Genoa, pur assediato, non ha mai rischiato davvero di prendere gol.Con due “finestre” già utilizzate, Gilardino non poteva fare subito i cambi che avrebbe voluto. Doveva aspettare ed era un problema non da poco. Davano una mano anche i due attaccanti,Qualità e generosità, davvero una coppia da applausi. Al massimo della sua pressione, la Roma era poco lucida, molto imprecisa. Ed è successo che intorno alla mezz’ora la squadra di Gilardino è ripartita per la prima volta e ha conquistato un angolo. Dalla bandierina, pennellata sul secondo palo di quel genio di Gudmundsson, assist di testa di Dragusin e tocco di testa diin rete, a mezzo metro dalla linea di porta. E la difesa della Roma? Piantata in terra, sulla linea N’Dicka ha tenuto in gioco Thorsby.: El Shaarawy per Spinazzola, Azmoun per Pellegrini e Aouar per Paredes. Non c’era più un senso nella Roma, era calcio alla rinfusa, come se il numero di attaccanti fosse direttamente proporzionato alla pericolosità in attacco. Ma non funziona così. Un attimo dopo Gilardino ha inserito(al debutto) perché tenesse palla. Ma ha sbagliato pure lui, perché l’ex milanista invece di tenerla fra i piedi l’ha scaraventata in rete per il 4-1 finale. Marassi era in delirio.