Proviamo ad ipotizzare per un momento che i campionati e le società del Vecchio Continente sposino il modello americano. I tornei professionistici di NFL, NBA, MLB e NHL nascono con la democratica ambizione di garantire un equilibrio tra le diverse squadre partecipanti. Da quelle parti maggior equità spesso coincide con maggior spettacolo.Per rendere possibile tutto ciò, le leghe d'oltreoceano hanno ideato il Draft: le peggiori classificate hanno il diritto di scegliere per prime i migliori giovani talenti provenienti dalle università.. In America, ad eccezione di rarissimi casi, tutti gli sportivi professionisti sono passati per il college, il quale offre loro visibilità attraverso i seguitissimi campionati universitari.. Assisteremmo ad una rivalorizzazione del mondo accademico e soprattutto dello sport all'interno di esso. Sempre più giovani potrebbero convincersi della reale possibilità che lo sport possa non escludere lo studio, e viceversa. Inoltre si creerebbe un fortissimo legame di appartenenza tra lo studente e la propria università. L'esempio americano ben lo dimostra: nello scorso anno la squadra di college football dell'Università del Michigan ha ospitato sui propri spalti 111 mila tifosi di media per partita.. Questa soluzione, seppur in maniera diversa, aiuterebbe a risolvere le problematiche che il fair play finanziario non è riuscito ad arginare.Questa organizzazione oggi può sembrare un'utopia per il calcio europeo. Pensando alle infrastrutture necessarie, questa impossibilità salta ancor più all'occhio, ma le prossime generazioni dovranno rivolgere lo sguardo oltre l'Atlantico per un brillante futuro dello sport.