Nelle ultime due decadi l’industria del calcio si è profondamente trasformata grazie anche all’ingresso di nuove proprietà straniere, che hanno drenato ingenti risorse nel sistema.(studiata dalla società di ricerca Football Benchmark) vi sono 5 diversi club inglesi () e ben otto di queste operazioni portano la firma di. Uniche eccezioni il fondo sovrano saudita PIF (negli ultimi 24 mesi ha acquisito il controllo del Newcastle Utd) e il broker cinese Yoghong Li, che, nella primavera del 2017, divenne il proprietario del Milan. In totale investimenti perma solo 2 club tra i primi 10: nello specifico. I rossoneri infatti, in poco più di 5 anni (dall’aprile 2017 al giugno 2022), sono passati di mano per 3 volte: prima appunto con(nell’aprile 2017), poi con l’hedge fund(nel luglio 2018), e successivamente con(nel giugno 2022), attuale proprietario della società. In appena un lustro la realtà lombarda è cresciuta di valore:(in corrispondenza con la fine dell’era Berlusconi),(con l’operazione messa in campo da Elliott Management Corp.),(legata alla figura di Gerry Cardinale). Una cifra di poco superiore a quanto investito, nel lontano giugno 2005, dalla famiglia Glazer per acquisire il brand Manchester United (1,18 miliardi). Sempre il Milan, grazie a queste tre operazioni finanziarie, ha conquistato ilIl focus sulle italiane è completato dalla 6a posizione della, di proprietà della famiglia), che, nell’agosto 2020, ha pagato (all’ex presidente James Pallotta) una cifra vicina a. La leadership spetta ad un altro club della English Premier League (EPL): il. Nel maggio 2022 è stato acquistato dal consorzio americano(guidato dall’imprenditore Todd) per la cifra “monstre” di(per la precisione 2,94 miliardi). Un’operazione nata sull’onda emozionale del conflitto russo-ucraino (nel febbraio 2022), che ha portato ad un serie di restrizioni (nel Regno Unito) nei confronti degli oligarchi russi. Subito dopo l’inizio dell’invasione, infatti, sull’ex presidente Roman Abramovich (magnate molto vicino al Cremlino e consigliere storico del presidente Vladimir Putin) si sono accesi i riflettori delle autorità britanniche, obbligandolo di fatto a cedere, in tempi brevi, il controllo della società (acquisita nel 2003).Il podio di Football Benchmark è completato dal 3° posto dei(1,18 miliardi di euro). Sempre dalla Premier arrivano altre tre operazioni. La prima porta la firma di(attuali proprietari del Genoa CFC), società americana di investimenti, che, nel settembre 2023, ha acquistato il 94,1% delle azioni(per) posizionandosi in 4° posizione assoluta. Ottavo poi per ilUtd, dall’ottobre 2021 in mani saudite (con un investimento superiore ai). Nono infine per il. I “Reds” sono, dall’ottobre 2010, di proprietà del magnate americano John W. Henry (investimento stimato in), uomo di riferimento di. Fanalino di coda per i francesi dell’(decimi nel ranking) acquisiti, per 327 milioni di euro, dall’uomo d’affari, anch’egli statunitense, John(ex presidente esecutivo della piattaforma streaming).