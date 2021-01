Gentile Procuratore,quali saranno le sanzioni da infliggere ai calciatori Lukaku e Ibrahimovic lo decideranno le autorità competenti (quante giornate? boh!), ma non penso che mancheranno sanzioni severe. Da spettatrice un po' anziana e forse bacchettona ritengo che il loro "duello" verbale sia stato un cattivo esempio per tutti coloro che sognano di diventare da grandi dei campioni. I ragazzi hanno bisogno di emulare non solo le gesta tecniche dei loro calciatori preferiti, ma anche e forse soprattutto i loro comportamenti in campo e fuori. I nostri giovani dovrebbero potersi immedesimare nei campioni che cercano di dare ogni giorno il buon esempio! E a questo punto chiedo: perché non premiare chi si comporta bene dando un'eco mediatica importante a coloro che interpretano il ruolo del calciatore professionista nel migliore dei modi? Sono una nonna e ho un nipotino che ha appena iniziato a tirare i primi calci e a lui vorrei parlare di calciatori che, senza mettere da parte la vis agonistica (quella ci vuole, eccome!), sappiano trasmettere ai più giovani i sani valori dello sport! Ringrazio per l'opportunitàIl rischio che si corre quando i riflettori sono stati puntati inevitabilmente suldell'altra sera in campo a San Siro è quello di demonizzare l'intero mondo del pallone! Ed è proprio per questo motivo che la FIFA - l'organizzazione mondiale del calcio - ogni anno, a partire dal 1987, assegna ila uno o più protagonisti del calcio (sono stati premiati a volte tifosi di determinate squadre) che abbiano promosso nel mondo del pallone comportamenti ispirati ai valori di lealtà e correttezza sportiva. (era da venti anni che non lo riceveva un italiano!) per aver salvato la vita a un calciatore/avversario durante una partita; Mattia lo soccorse prontamente vedendolo accasciato a terra e mettendolo subito in posizione di sicurezza evitò che potesse soffocare. Gli salvò letteralmente la vita!che, a mio avviso, dovrebbero ricevere un trattamento sanzionatorio esemplare non solo dai giudici sportivi, ma anche dalle loro società di appartenenza (così come dovrebbero prevedere i rispettivi codici disciplinari interni in tali circostanze!).