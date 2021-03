Fuori tutte. Dall’Inter, la prima in ordine di sparizione, alla Lazio eliminata ufficialmente ieri sera, ma in realtà fin dalla gara d’andata, passando attraverso la “grande” Juventus e la “piccola” Atalanta, tutte le nostre squadre sono uscite definitivamente dalla Champions League negli ottavi di finale.dietro gli inglesi al comando con tre formazioni (Liverpool, Manchester City e Chelsea), i tedeschi (Borussia Dortmund e Bayern Monaco), gli spagnoli (Real Madrid), i francesi (Psg) e persino, ahinoi, i portoghesi (Porto).. L’Inter, infatti, aveva perso due volte contro il Real Madrid, finendo all’ultimo posto del girone, dietro al Borussia Moenchengladbach, poi subito eliminato agli ottavi con un doppio 2-0 dal Manchester City. La Juventus, che era la più attesa e la più attrezzata per arrivare come minimo ai quarti, ha perso malamente la gara d’andata in Portogallo e nel ritorno, in 120’, non è stata capace di battere il Porto con due gol di scarto. L’Atalanta, dopo le legittime recriminazioni per l’ingiusta espulsione di Freuler all’andata, è crollata a Madrid. La Lazio, infine, si è autoeliminata a Roma, umiliata dal 4-1 dal Bayern.Niente alibi per nessuno, quindi., senza dimenticare la bocciatura del Napoli in Europa League contro il non irresistibile Granada e più in generale la lunga assenza nell’albo d’oro della seconda coppa europea di una squadra italiana, perché l’ultimo nostro successo risale ormai all’altro secolo, quando il Parma vinse la coppa Uefa contro l’Olympique Marsiglia nel 1999. In Champions, invece, ci siamo fermati al 2010 quando l’Inter completò il suo storico “triplete” superando il Bayern Monaco.. E’ scontato pensare subito al diverso ritmo con cui si gioca in Europa, perché come ha spiegato Capello, l’unico allenatore italiano ad avere vinto nello stesso anno scudetto e Champions nel 1994 con il Milan. Non a caso la Juventus ha incassato il primo gol a Oporto per un inutile retropassaggio di Bentancur a Szczesny. La Lazio, all’andata, ha spalancato la porta al Bayern con un altro gentile omaggio di Musacchio. E infine l’Atalanta a Madrid regalato il primo gol al Real per un errato rilancio di Sportiello. E se l’Atalanta, l’unica in grado di giocare sempre ad alti ritmi in Italia e per questo è considerata la squadra più europea, viene eliminata dal Real Madrid vuol dire che non per il salto di qualità occorrono i campioni veri.E così si arriva alla seconda spiegazione,. Non può essere una semplice coincidenza, infatti, che Ronaldo a 36 anni, Ribery a 38 tra un mese, e Ibrahimovic a 39, siano ancora considerati gli uomini più importati per Juventus, Fiorentina e Milan, dopo aver chiuso con il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Manchester United. Haaland e Vinicius, entrambi di 20 anni e Mbappè di 22, invece, hanno più futuro che passato e anche questo spiega la freschezza e la velocità del Borussia Dortmund, del Real Madrid e del Psg.. E così, come ha scritto giustamente Mario Sconcerti, il quarto posto in campionato non è un fallimento ma un traguardo da festeggiare, perché garantisce una bella fetta di milioni. In questo modo, però, manca l’abitudine a puntare allo scudetto e così quando si esce dalla Champions si riparte con l’unico obiettivo di partecipare a quella successiva. Intanto gli altri corrono di più, si lamentano di meno e vanno avanti in Champions. Tutti, non soltanto gli inglesi, i tedeschi, gli spagnoli, i francesi, ma ora persino i portoghesi!