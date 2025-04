NurPhoto via Getty Images

Il calcio italiano piange la scomparsa di Carlo Orsini, ex Lazio e tifosissimo biancoceleste

Altro lutto nel mondo del calcio italiano, che piange in queste ore la scomparsa a 91 anni di Carlo Orsini, ex attaccante o centrocampista della Lazio, che era anche un tifosissimo del club biancoceleste. Orsini si è spento nella giornata di ieri, 25 aprile 2025, mentre i suoi funerali saranno celebrati tra due giorni, lunedì 28 aprile alle ore 11.00 presso la Parrocchia Nostra Signora di Fatima Via Litoranea a Sabaudia.



La carriera da calciatore di Carlo Orsini: ha fatto parte della squadra delle riserve della Lazio nella stagione 1950/51 mentre nelle due stagioni precedenti aveva fatto parte dei Ragazzi. Successivamente nella stagione 1952/53 va in prestito alla Fondana per pori tornare in biancoceleste ed essere ceduto trasferimento e ceduto alla Poliplast.