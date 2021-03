È anche uno straordinario esempio di longevità, quanto a permanenza nei piani alti del movimento calcistico nazionale. Perché la storia del nostro calcio è piena di provinciali che si sono affacciate nella massima serie e vi sono rimaste per un periodo di variabile ampiezza. Ma non è facile trovare un caso di così estesa durata. Perché l'Empoli ha conosciuto la Serie A per la prima volta nel 1986, e a 35 anni di distanza lotta per ritornarci dopo avere fatto su e giù più volte.Prova a colmare questa lacuna un gradevolissimoin libreria dallo scorso novembre. Lo ha scritto, empolese doc e tifosa azzurra nonché autrice presso Virgin Radio. Il titolo è(Goalbook Edizioni, prefazione di Cristiano Militello) e in quelle pagine si respira un'empolesità autentica e riconoscibilissima.Lavora presso la Sammontana, deve arginare le impiccionerie di una mamma-chioccia che pretende di risolvergli i problemi sentimentali, e, che da un muro della camera da letto gli risponde in napoletano stretto. E intorno a Alfredo ci sono gli amici: quelli del bar, quelli di sempre. Tutti tifosi dell'Empoli, appartenenti a generazioni diverse ma uniti da una passione che solo chi vive da dentro può conoscere al meglio. Nella descrizione di quell'amicizia, di quei dialoghi da perdigiorno al bar, c'è uno spaccato di toscanità vera, capace di resistere al mutamento dei tempi e dei costumi.Sicché per Alfredo si presenta una doppia sfida: conquistare la mamma e convertire il figliolo dal tifo bianconero al tifo azzurro. Quale delle due sfide sarà più difficile da coronare?Non sciogliamo l'interrogativo per non sottrarre il piacere della lettura a chi fosse stato incuriosito dalla trama. Ci limitiamo a dire che vale proprio la pena prendersi una pausa e leggere questa storia.(Elena Marmugi, La città azzurra, Goalbook Edizioni, pagine 186, euro 14, prefazione di Cristiano Militello).