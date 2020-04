Per comprendere quanto sial’ultima decisione del governo sullo sport, basta una semplice considerazione:o andare al parco più vicino, come un amatore qualsiasi;, ovviamente assieme ai loro compagni e colleghi. Questi ultimi rispetteranno la distanza di due metri uno dall’altro, è naturale, ma perché non avrebbero potuto farlo anche coloro che praticano discipline di squadra? Qual è la differenza?Le spiegazioni che sono state fornite alla Rai dal ministro Spadafora, spalleggiato dal conduttore, sono state di un’inconsistenza assoluta. E si sono compiute nella solita frase ispirata da Malagò, una considerazione che. Però tutti - gli altri sport e il resto del calcio -. Fatto sta cheper allenarsi dovranno correre in mezzo alla strada, mentre lapotrà lavorare nella sua piscina,correre sulla sua pista egiocare sul suo campo di terra. Vi pare normale?Quando Spadafora è entrato nella riunione decisiva con Conte, nel pomeriggio di ieri,: il 4 maggio anche il calcio avrebbe potuto riprendere con gli allenamenti, nel rispetto della distanza di sicurezza. Invece è tutto cambiato nel volgere di un paio d’ore. Cos’è successo? Evidentemente. Fatta la frittata, si potrebbe cercare di mettere una toppa consentendo dal 18 maggio gli allenamenti anche in gruppo, con contatti tra i singoli calciatori. I quali, però, nel frattempo non saranno stati monitorati e chiusi in ritiro come invece sarebbe successo se fossero state consentite le sedute individuali dal 4 maggio.L’aspetto bruciante della vicenda, quello che apparirà presto agli occhi di tutti, è cheNon proprio una grande figura. Per noi. E: chi non vorrà riprendere il campionato troverà nuova forza, la Federcalcio rischia di andare incontro a una serie di decisioni su classifiche, retrocessioni e promozioni destinate a finire in tribunale.Resta la sensazione che il calcio abbia, dentro e attorno al governo. E chee che permette a tutto lo sport italiano di vivere.@steagresti