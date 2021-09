Gentile Procuratore,vorrei sapere se un procuratore dopo il 31 agosto (data di chiusura della finestra di mercato in Italia) sia ancora impegnato a vendere e piazzare calciatori in altri Paesi oppure se dovrà aspettare la riapertura del mercato a gennaio per trasferire calciatori da un club all'altro. Altra breve domanda: ma i calciatori svincolati a giugno entro quando possono trovare una sistemazione? La ringrazio in anticipo se potrà rispondermi. Max 2002E' evidente che, come giustamente hai sottolineato, in entrata non si possa più fare niente nelle federazioni con finestre di mercato ormai chiuse.Repubblica Ceca e Turchia (mercato ancora aperto per 1 giorno), Armenia (mercato ancora aperto per 5 giorni), Israele (ancora aperto per 7 giorni), Moldavia (ancora aperto per 9 giorni) e, infine, Serbia (ancora aperto per 10 giorni). Va evidenziato che, tra le federazioni affiliate alla CONMEBOL (confederazione sudamericana), in Argentina la finestra di mercato si concluderà tra ben 19 giorni.Per fare un esempio, quindi, una società italiana potrebbe vendere un proprio calciatore a un club argentino, ma non potrebbe comprarne uno dallo stesso club!Ma ora passo la palla agli utenti di: tra i calciatori ancora liberi chi vorreste veder tesserato nella vostra squadra del cuore? (fate una breve ricerca sul web e vi accorgerete che la lista è incredibilmente molto lunga!)