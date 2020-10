La Juventus, l'Inter, il Napoli e l'Atalanta ieri hanno conosciuto i propri gironi di Champions League, usciti dalla consueta urna di Nyon. Restano da conoscere date e ordine delle 6 partite che le quattro squadre italiane dovranno affrontare. Normalmente i calendari vengono stilati dalla Uefa nelle ore immediatamente successive alla composizione dei gironi, ma in tempi di pandemia Covid c'è da valutare attentamente la situazione sanitaria di ciascun Paese. In teoria i calendari dovevano arrivare nel tardo pomeriggio di oggi, ma ancora non ci sono. E la motivazione è più che comprensibile.