"Rasmussen è un calciatore giovane dal grande potenziale che a gennaio era sulla bocca di tutti. È stata brava la Fiorentina a muoversi per prima. Ha fatto una buonissima prima parte di campionato, anche se poi è andato incontro a qualche difficoltà a causa di vicende familiari poco piacevoli. A causa di questi problemi il suo rendimento è calato ma questo non mette in discussione le sue grandi qualità", parola del presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ai microfoni di FirenzeViola.it. Rasmussen è stato acquistato dalla Fiorentina durante il mercato di gennaio, salvo essere lasciato in prestito agli azzurri fino al termine della stagione.