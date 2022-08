che a meno di una settimana dalla conclusione del mercato,alle spalle di Kalulu e TomoriNella conferenza stampa della vigilia del match contro il Bologna, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha ribadito che, laddove fossero individuati i profili giusti, Maldini e Massara non si farebbero cogliere impreparati nel cogliere le eventuali occasioni. Ma più il tempo passa e più le opzioni a disposizione vengono meno.- Per volontà dell'area tecnica del Milan,: per il nazionale camerunese la società transalpina continua a chiedere la cessione a titolo definitivo a 6 milioni più bonus (e una percentuale sulla futura rivendita) eNon ci sono stati ulteriori contatti tra le parti e in giornata va registrato l'inserimento dello Spezia. Con Onyedika ormai prossimo al passaggio al Club Bruges,Il 2002 belga non rientra nei piani dell'allenatore Niko Kovac e il Milan è pronto a cogliere l'opportunità se dalla Germania arrivasse l'apertura alla formula del prestito con diritto di riscatto., a sua volta alla ricerca di un giocatore per completare il centrocampo e che nelle scorse ore ha avviato la trattativa col Wolfsburg per l'ex Mechelen.Se per la mediana i rossoneri danno l'impressione di volersi muovere provando a raggiungere la classica occasione alle proprie condizioni,e, più di Tanganga del Tottenham e del talento del Chelsea Trevor Chalobah (per cui in corsa ci sono pure Inter, Lipsia e alcuni club di Premier), in queste oreLa formazione tedesca ha bisogno di fare cassa in questi ultimi giorni di trattative e per una cifra prossima ai 6 milioni di euro la trattativa può andare in porto.