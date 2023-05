dopo il gravissimo episodio della serata di ieri - col calciatore brasiliano vittima di ripetuti insulti e cori riguardanti il colore della sua pelle e poi espulso per un colpo rifilato ad un avversario - e le parole rilasciate dal diretto interessato attraverso i propri canali social. “Non è la prima volta che accade, non è la seconda e non è nemmeno la terza.. O ancora: "Il campionato che una volta era di Ronaldinho, Ronaldo, Messi e Cristiano Ronaldo oggi è un campionato in mano ai razzisti". Parole che hanno fatto scattare l’allarme rosso presso i tifosi del Real Madrid, che attendono da tempo novità in merito al- La volontà delle parti è chiara ed è quella di proseguire una storia iniziata nel 2018 e che ha portato l’ex stellina del Flamengo a diventare uno dei maggiori protagonisti del recente ciclo di successi della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Tecnico col quale Vinicius ha compiuto il definitivo salto di qualità e si sta imponendo come uno dei migliori, se non il miglior attaccante esterno al mondo., campionato per il quale lo stesso giocatore non ha nascosto in passato di avere un debole., agente del brasiliano al Telegraph: “Nel calcio accadono cose che non ti immaginiresti mai.. Non avrebbe senso andare altrove”.- Frasi di circostanza per chi come Federico Peña, che di mestiere fa il procuratore per conto dell’agenzia TFM,che fa il paio coi tanti precedenti che hanno visto sempre Vinicius nell’occhio del ciclone e ripetutamente vittima di discriminazione razziale, senza che i vertici della Liga e le autorità competenti prendessero una serie e forte posizione di condanna - ieri il presidente Tebas ha risposto per le rime al giocatore - e adottassero misure concrete nei confronti dei colpevoli. Vinicius resta profondamente legato al Real Madrid ed è parte integrante dell’attuale progetto tecnico, tanto che ad oggi la sua preferenza è tuttora rivolta ad un rinnovo del contratto. Ma è chiaro chee privarlo ulteriormente di quell’appeal messo già in profonda discussione dagli addii di Cristiano Ronaldo prima e Messi poi.