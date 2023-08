è piombata sul mercato da un paio di sessioni e ha stravolto le dinamiche del calcio europeo. A spiegare la strategia a lungo termine dellaè il direttore operativo del campionato, Carlo, in una intervista a Reuters.- "Uno degli obiettivi primari che è stato stabilito per la Saudi Pro League era quello diDovevamo migliorare la qualità e, per migliorare la qualità, devi portare i. La spesa è stata sempre un componente essenziale per fare ciò. Quello che state vedendo è semplicemente la Saudi Pro League fare ciò che altre leghe dovevano fare. stiamo facendo tutto il necessario per migliorare la qualità sul campo. Ma. Ci siamo prefissati di raggiungere l’obiettivo di essereAbbiamo una missione, ed è quella di liberare il potenziale che abbiamo per guidare il cambiamento. Vogliamo diventare uno dei leader riconosciuti per l’eccellenza nella governance, nello sviluppo dei club e nell’acquisizione di giocatori, e anche nella commercializzazione”.- “Per migliorare la qualità sul campoC’è un impegno a spendere denaro per portare quella qualità, mae certamente non è stato quantificato per un così lungo periodo fino al 2030. Lo analizzeremo un periodo alla volta. Ma sì,. In questo Paese pazzo per il calcio, abbiamo appena avutoin termini di affluenza e copertura televisiva. Siamo altrettanto entusiasti dei tifosi. Per noi, questa è davvero una fase in cui la strategia prende vita e iniziamo a offrire al popolo saudita l’intrattenimento di qualità che meritano dallo sport che amano davvero. Ricordiamoci che questo è un paese in cui l’80% della popolazione gioca, guarda o partecipa alle partite, quindi non abbiamo preoccupazioni che i tifosi accorreranno per vedere le nuove stelle”, ha concluso Nohra.