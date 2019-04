Giovedì 18 aprile è uscito al cinema nelle sale italiane "Il Campione", un film sul calcio. Diretto dal regista Leonardo D’Agostini e prodotto dalla Groenlandia di Matteo Rovere e Sydney Sibilia, il film racconta la storia di Christian Ferro (Andrea Carpenzano), un giovane calciatore della Roma tutto genio e sregolatezza: con grande talento e pieno di soldi, ma viziato e indisciplinato. Per questo il presidente della squadra gli ordina di sostenere l'esame di maturità a scuola affidandolo agli studi del prof. Valerio, interpretato da Stefano Accorsi.



Da vedere le scene di calcio giocato a Trigoria e allo stadio Olimpico con tanto di effetti speciali. Accorsi ha rivelato che Francesco Totti ha visto il film in anteprima, apprezzandolo insieme alla moglie Ilary Blasi. L'ex capitano giallorosso ha commentato: "Oh, è proprio così. Tutti ti adorano, ma quando torni a casa sei solo. Finché non ti fai una famiglia tua. Ilary si è commossa...".